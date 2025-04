Douglas Luiz Juve Condò ha una speranza per il brasiliano Qualche partita vorrei vedergliela fare Prima di darlo per fallimento totale…

Douglas Luiz Juve: il giornalista Paolo Condò ha parlato così del centrocampista brasiliano in esclusiva a . Le sue paroleIntervistato in esclusiva da , Paolo Condò ha parlato così di Douglas Luiz. Le sue dichiarazioni sul centrocampista bianconero.Nel finale triplice sostituzione di Tudor, dentro Douglas Luiz, Weah e Alberto Costa. Le chiedo se questa scelta è stata tardiva visto che è arrivata all’86’«Be’ si per forza che è tardivo, poi oltretutto all’86’ puoi mettere l’attaccante per una giocata. Mettere un regista come Douglas Luiz che ha bisogno, io proverei – adesso non lo so naturalmente, io parlo senza conoscere le condizioni fisiche, però è già da Qualche settimana che va in panchina – io lo vorrei vedere alla fine perché con l’Aston Villa, nel ultime stagioni, era un ottimo regista. Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, Condò ha una speranza per il brasiliano: «Qualche partita vorrei vedergliela fare! Prima di darlo per fallimento totale…» Leggi su Juventusnews24.com : il giornalista Paoloha parlato così del centrocampistain esclusiva a . Le sue paroleIntervistato in esclusiva da , Paoloha parlato così di. Le sue dichiarazioni sul centrocampista bianconero.Nel finale triplice sostituzione di Tudor, dentro, Weah e Alberto Costa. Le chiedo se questa scelta è stata tardiva visto che è arrivata all’86’«Be’ si per forza che è tardivo, poi oltretutto all’86’ puoi mettere l’attaccante per una giocata. Mettere un regista comeche ha bisogno, io proverei – adesso non lo so naturalmente, io parlo senza conoscere le condizioni fisiche, però è già dasettimana che va in panchina – io lovedere alla fine perché con l’Aston Villa, nel ultime stagioni, era un ottimo regista.

