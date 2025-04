Doppio omicidio e suicidio nel Torinese dopo una lite tra vicini

A Volvera, in provincia di Torino, nella serata di ieri si sono verificati un duplice omicidio e un suicidio. La tragedia ha coinvolto Andrea Longo, un camionista di 34 anni e una coppia di suoi vicini di casa, la 28enne Chiara Spatola e il 24enne Simone Sorrentino.

