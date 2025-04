Lanazione.it - Doppio evento. Tra calcio e solidarietà

Leggi su Lanazione.it

appuntamento primaverile per la Junior Castello. Le manifestazioni, che si svolgeranno allo stadio “Achille Baldinelli“, vogliono rappresentare autentici momenti di festa imperniati su valori che sempre dovrebbero essere l’essenza delgiovanile, con il ricordo commosso di tre amici purtroppo scomparsi che hanno lasciato una traccia incancellabile nel club e non solo, senza tralasciare una dimensione solidale che impreziosisce il tutto.Metà del prezzo del biglietto di ingresso dei tornei verrà infatti devoluto a Parent Project Onlus, associazione che opera per migliorare qualità e prospettive di vita di bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker e che ha un punto di riferimento fondamentale in Renato Pescari.Si parte con il 12° Torneo “Sporting Club“ - Memorial “Marco Nutrica – Donato Fedencrini“ che si svolgerà da oggi a domenica.