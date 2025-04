Dopo le proteste la banda torna in piazza e suona ‘Bella Ciao’

piazza del Popolo a Ravenna per celebrare la festa della Liberazione dal Nazifascismo. Il Silenzio e l’Inno di Mameli, eseguiti dalla banda, a introdurre i discorsi del sindaco Fabio Sbaraglia, del prefetto Raffaele Ricciardi e di Alice Casadei dell’Anpi. A chiudere la cerimonia la canzone del 24 maggio degli Alpini.Tutto come da programma, ma all’annuncio che la manifestazione si concludeva così, si è levato l’urlo di un ragazzo fra le persone: "Vergognatevi, mio nonno è stato massacrato dai fascisti, è un'ingiustizia", chiedendo che venisse suonata anche ‘Bella Ciao’. Attorno a lui uno scroscio di applausi e le persone hanno iniziato a intonare il canto popolare della Resistenza. Ilrestodelcarlino.it - Dopo le proteste la banda torna in piazza e suona ‘Bella Ciao’ Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ravenna, 25 aprile 2025 - Una cerimonia sobria, come da richiesta ministeriale, data la concomitanza con il lutto nazionale indetto per la morte di Papa Francesco, quella che era prevista indel Popolo a Ravenna per celebrare la festa della Liberazione dal Nazifascismo. Il Silenzio e l’Inno di Mameli, eseguiti dalla, a introdurre i discorsi del sindaco Fabio Sbaraglia, del prefetto Raffaele Ricciardi e di Alice Casadei dell’Anpi. A chiudere la cerimonia la canzone del 24 maggio degli Alpini.Tutto come da programma, ma all’annuncio che la manifestazione si concludeva così, si è levato l’urlo di un ragazzo fra le persone: "Vergognatevi, mio nonno è stato massacrato dai fascisti, è un'ingiustizia", chiedendo che venisseta anche. Attorno a lui uno scroscio di applausi e le persone hanno iniziato a intonare il canto popolare della Resistenza.

