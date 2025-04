Doordash tenta di nuovo con Deliveroo accesso alla data room per possibile offerta

Doordash ci riprova con Deliveroo, dopo un primo approccio fallito l'anno scorso il gruppo di food delivery ha avuto accesso alla data room del suo competitor inglese. Il cda di Deliveroo conferma in una nota di aver ricevuto il 5 aprile una proposta indicativa su una possibile offerta in contanti per l'intero capitale, a 180 pence per azione (in Borsa ha chiuso in rialzo del 4,7% a 146,6 pence).Il cda ha dato parere positivo e ha deciso di avviare le discussioni fornendo a Doordash l'accesso alla due diligence. "Non vi è alcuna certezza che venga presentata un'offerta definitiva. - precisa la nota - In questo momento, si consiglia agli azionisti di non intraprendere alcuna azione in relazione alla possibile offerta". Quotidiano.net - Doordash tenta di nuovo con Deliveroo: accesso alla data room per possibile offerta Leggi su Quotidiano.net L'americanaci riprova con, dopo un primo approccio fallito l'anno scorso il gruppo di food delivery ha avutodel suo competitor inglese. Il cda diconferma in una nota di aver ricevuto il 5 aprile una proposta indicativa su unain contanti per l'intero capitale, a 180 pence per azione (in Borsa ha chiuso in rialzo del 4,7% a 146,6 pence).Il cda ha dato parere positivo e ha deciso di avviare le discussioni fornendo al'due diligence. "Non vi è alcuna certezza che venga presentata un'definitiva. - precisa la nota - In questo momento, si consiglia agli azionisti di non intraprendere alcuna azione in relazione".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oleggio, tenta (di nuovo) una rapina con la pistola: ancora in manette un 53enne - Ha tentato di nuovo una rapina e, anche questa volta, è finito in manette. Protagonista della vicenda un 53enne milanese, che si è trasferito da poco a Oleggio. Il primo "colpo" era avvenuto mercoledì 12 marzo davanti alle poste di Oleggio, dove aveva estratto una pistola, poi risultata un... 🔗novaratoday.it

Ostia tenta (di nuovo) la secessione da Roma - Ostia, 22 febbraio 2025- C’è un sogno, sul litorale romano, che non riesce a sopirsi mai del tutto ed è quello, parafrasando un celebre romanzo, di un “comune tutto per sé”; Ostia, nonostante le attonite facce dei più quando si accorgono che “è ancora Roma”, non costituisce comune e dipende dalla centralissima e un po’ distratta amministrazione romana. Non è la prima volta che il Municipio X tenta la strada dell’indipendenza, seguendo l’esempio della cugina Fiumicino, indipendente- lei sì- dal 1992 a seguito di una consultazione referendaria popolare. 🔗ilfaroonline.it

A Kvitfjell sarà discesa bis. Brignone tenta un nuovo allungo su Gut-Behrami, Goggia ha il podio nel mirino - Ventiquattro ore dopo si replica a Kvitfjell con una nuova discesa. La gara di ieri ha visto l’Italia giù dal podio con un terzetto di azzurre dal quarto al sesto posto, in quella che è stata la giornata dell’austriaca Cornelia Huetter, che ha battuto la tedesca Emma Aicher e l’americana Breezy Johnson. Distacchi comunque abbastanza ravvicinati e anche oggi non ci si aspettano grandi divari, con le atlete che non possono commettere la minima sbavatura. 🔗oasport.it

Doordash tenta di nuovo con Deliveroo: accesso alla data room per possibile offerta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Doordash tenta di nuovo con Deliveroo: accesso alla data room per possibile offerta - Doordash accede alla data room di Deliveroo per una possibile offerta in contanti. Il cda di Deliveroo conferma il parere positivo. 🔗msn.com

Deliveroo conferma l’interesse di DoorDash per l’acquisizione - Investing.com — DoorDash (NASDAQ: DASH ), il servizio americano di consegna di cibo, ha espresso interesse a presentare un’offerta in contanti per tutte le azioni ordinarie emesse e future di Delivero ... 🔗it.investing.com

Autista investe un fattorino DoorDash e tenta di scappare con la moto attaccata all’auto - The post Autista investe un fattorino DoorDash e tenta di scappare con la moto attaccata all’auto appeared first on Trânsito e metrô. 🔗msn.com