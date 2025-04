DOOM The Dark Ages Bethesda mostra il Cosmic Realm ed un nuovo nemico con l’ultimo trailer

DOOM: The Dark Ages si prepara ad arricchire il panorama degli sparatutto con una nuova ambientazione che affonda le sue radici nell’incubo Cosmico: il Cosmic Realm. Questo spazio oscuro, mai esplorato prima nella serie, si mostra per la prima volta in un trailer esclusivo pubblicato sul blog di PlayStation, dove il Game Director Hugo Martin definisce The Dark Ages “il miglior DOOM mai realizzato” e, a giudicare dalle novità, l’ambizione sembra ben fondata.Come leggiamo sul PlayStation Blog, il Cosmic Realm è una dimensione ciclopica e inquietante, costruita con geometrie distorte e segreti oscuri. Non si tratta solo di un cambio estetico: è un vero e proprio snodo narrativo e di gameplay, nato dalla fusione tra l’Inferno e questa nuova realtà. L’effetto di questa unione è l’arrivo di nuove e micidiali minacce. Game-experience.it - DOOM: The Dark Ages, Bethesda mostra il Cosmic Realm ed un nuovo nemico con l’ultimo trailer Leggi su Game-experience.it : Thesi prepara ad arricchire il panorama degli sparatutto con una nuova ambientazione che affonda le sue radici nell’incuboo: il. Questo spazio oscuro, mai esplorato prima nella serie, siper la prima volta in unesclusivo pubblicato sul blog di PlayStation, dove il Game Director Hugo Martin definisce The“il migliormai realizzato” e, a giudicare dalle novità, l’ambizione sembra ben fondata.Come leggiamo sul PlayStation Blog, ilè una dimensione ciclopica e inquietante, costruita con geometrie distorte e segreti oscuri. Non si tratta solo di un cambio estetico: è un vero e proprio snodo narrativo e di gameplay, nato dalla fusione tra l’Inferno e questa nuova realtà. L’effetto di questa unione è l’arrivo di nuove e micidiali minacce.

