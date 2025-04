Donna salvata dalla scorta Marito bloccato davanti a casa aveva una roncola

Donna non si è trasformato in tragedia. Un uomo di 47 anni di origini toscane, infatti, con precedenti per atti persecutori, ha tentato di aggredire la sua ex compagna nei pressi della sua abitazione, ma è stato fermato in tempo dai militari della stazione di Castiglione del Lago.La vittima, una Donna di origini straniere residente nel comune lacustre, aveva trovato il coraggio di denunciare. Poco prima dell’accaduto si è presentata al Comando dei carabinieri, raccontando di settimane di vessazioni, minacce e percosse da parte dell’uomo con cui aveva avuto una relazione sentimentale ormai conclusa. Una situazione divenuta insostenibile, aggravata da un’escalation di episodi violenti. Lanazione.it - Donna salvata dalla scorta. Marito bloccato davanti a casa: aveva una roncola Leggi su Lanazione.it È solo grazie alla prontezza e al coraggio dei carabinieri se l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di unanon si è trasformato in tragedia. Un uomo di 47 anni di origini toscane, infatti, con precedenti per atti persecutori, ha tentato di aggredire la sua ex compagna nei pressi della sua abitazione, ma è stato fermato in tempo dai militari della stazione di Castiglione del Lago.La vittima, unadi origini straniere residente nel comune lacustre,trovato il coraggio di denunciare. Poco prima dell’accaduto si è presentata al Comando dei carabinieri, raccontando di settimane di vessazioni, minacce e percosse da parte dell’uomo con cuiavuto una relazione sentimentale ormai conclusa. Una situazione divenuta insostenibile, aggravata da un’escalation di episodi violenti.

