Donna rivela com’è vivere con un uomo col micropene

micropene, un termine usato quando le parti intime di un uomo misurano meno di 7.11 cm quando sono completamente erette. Secondo Healthline, colpisce solo lo 0,6% degli uomini in tutto il mondo, ma lo stigma che la circonda? È molto più comune.Tuttavia, a Penny non potrebbe importare di meno.“Quando ho visto quello di Jake per la prima volta, non sono rimasta inorridita, anzi, è stato il contrario”, ha raccontato al Daily Star.“Ho pensato che fosse assolutamente perfetto. Io e Jake abbiamo una vita sessuale molto sana e io sono sempre soddisfatta”. Newsner.it - Donna rivela com’è vivere con un uomo col micropene Leggi su Newsner.it Penny Talbot sta facendo parlare di sé, non per scandali, drammi o polemiche, ma perché è sinceramente felice in una relazione di cui la maggior parte delle persone spettegolerebbe a porte chiuse.Il motivo? Il suo fidanzato, Jake Timms, è nato con una condizione chiamata, un termine usato quando le parti intime di unmisurano meno di 7.11 cm quando sono completamente erette. Secondo Healthline, colpisce solo lo 0,6% degli uomini in tutto il mondo, ma lo stigma che la circonda? È molto più comune.Tuttavia, a Penny non potrebbe importare di meno.“Quando ho visto quello di Jake per la prima volta, non sono rimasta inorridita, anzi, è stato il contrario”, ha raccontato al Daily Star.“Ho pensato che fosse assolutamente perfetto. Io e Jake abbiamo una vita sessuale molto sana e io sono sempre soddisfatta”.

Su altri siti se ne discute

Scoperta choc: Emanuela Folliero rivela il tradimento del suo ex con una donna di nome Alejandro - Nel mondo dello spettacolo, Emanuela Folliero si è sempre distinta per la sua capacità di affascinare il pubblico. Con un talento innato e una presenza carismatica, ha saputo conquistare il cuore di molti italiani. Tuttavia, dietro il suo sorriso e la sua professionalità, si nascondono anche momenti di vulnerabilità. Recentemente, durante un episodio del programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo, Emanuela ha condiviso un aneddoto personale che ha catturato l’attenzione di tutti, rivelando come anche le persone più forti possano affrontare tradimenti inaspettati. 🔗velvetgossip.it

Coming out a Italia Shore, Nikita rivela di essere una donna transgender: le reazioni (VIDEO) - Il coming out di Nikita Bertoni a Italia Shore come donna transgender L'articolo Coming out a Italia Shore, Nikita rivela di essere una donna transgender: le reazioni (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Donna che diceva di essere Madeleine McCann rivela esito DNA - Julia Wendell, una donna polacca di 23 anni, ha fatto notizia in tutto il mondo nel 2023 dopo aver affermato di essere Madeleine McCann, la bambina britannica misteriosamente scomparsa da un resort portoghese nel 2007. Le sue scioccanti affermazioni hanno scatenato un’enorme polemica, con molti che hanno liquidato le sue affermazioni come una bufala. Ma ora il caso ha preso un’altra piega drammatica. 🔗it.newsner.com

Beatrice Luzzi rivela: «Con la soap “Vivere” prendevo 12 milioni di lire al mese»; Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, l'amore scoppiato a Uomini e Donne: «La difficoltà più grande è la distanz; Angelica Montini, chi è il vero amore di Fedez: dalla telefonata prima del matrimonio con Ferragni al tentato suicidio a Sarà Sanremo. La verità secondo Fabrizio Corona; Sfrattata da casa si racconta: Costretta a vivere in un garage. 🔗Ne parlano su altre fonti