Donna investita da un’auto in via D’Azeglio alla partenza del corteo

corteo, una Donna è stata investita da un'auto in via D'Azeglio. Per lei si è reso necessario il ricovero in ospedale. Parmatoday.it - Donna investita da un’auto in via D’Azeglio alla partenza del corteo Leggi su Parmatoday.it Una giornata della Liberazione iniziata male quella di oggi, 25 aprile. Momenti di tensione si sono vissuti anche per un incidente. Al via del, unaè statada un'auto in via D'Azeglio. Per lei si è reso necessario il ricovero in ospedale.

