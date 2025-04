Donato in apprensione per il fratello in ospedale Non mollare VIDEO

apprensione per Donato De Caprio e la sua famiglia. Il salumiere di "Con mollica o senza?", sui social, ha annunciato che il fratello Enzo si trova in ospedale. Donato, rivolgendo sentiute parole di auguri al fratello - che collabora con lui - gli ha anche dedicato un panino. Napolitoday.it - Donato in apprensione per il fratello in ospedale: "Non mollare" - VIDEO Leggi su Napolitoday.it Sono giorni diperDe Caprio e la sua famiglia. Il salumiere di "Con mollica o senza?", sui social, ha annunciato che ilEnzo si trova in, rivolgendo sentiute parole di auguri al- che collabora con lui - gli ha anche dedicato un panino.

