Donald Trump lancia sul suo store i gadget per le presidenziali del 2028 Ma la Costituzione americana vieta il terza mandato

gadget di vario tipo con il logo «Trump 2028: Rewrite the Rules» (riscrivi le regole, ndr) sono apparsi questa notte all’interno dello store online del presidente americano. Un altro chiaro segnale della volontà di The Donald di ripresentarsi per un terzo mandato, nonostante per la Costituzione americana sia vietato. Il 22esimo emendamento proibisce, infatti, a chiunque sia stato in carica due volte di essere eletto nuovamente come presidente degli Stati Uniti. Una misura aggiunta alla Carta nel 1947, ed entrata in vigore quattro anni dopo, per evitare quello che era accaduto con il presidente Roosevelt, eletto per ben quattro volte di seguito e morto pochi mesi dopo l’inizio del suo quarto mandato nel 1945. Secondo la legge Usa, modificare la Costituzione richiederebbe l’approvazione dei due terzi dei membri del Senato e della Camera dei rappresentati, oltre al consenso di tre quarti dei governi statali del Paese. Leggi su Open.online Cappellini, t-shirt,di vario tipo con il logo «: Rewrite the Rules» (riscrivi le regole, ndr) sono apparsi questa notte all’interno delloonline del presidente americano. Un altro chiaro segnale della volontà di Thedi ripresentarsi per un terzo, nonostante per lasiato. Il 22esimo emendamento proibisce, infatti, a chiunque sia stato in carica due volte di essere eletto nuovamente come presidente degli Stati Uniti. Una misura aggiunta alla Carta nel 1947, ed entrata in vigore quattro anni dopo, per evitare quello che era accaduto con il presidente Roosevelt, eletto per ben quattro volte di seguito e morto pochi mesi dopo l’inizio del suo quartonel 1945. Secondo la legge Usa, modificare larichiederebbe l’approvazione dei due terzi dei membri del Senato e della Camera dei rappresentati, oltre al consenso di tre quarti dei governi statali del Paese.

Ne parlano su altre fonti

Donald Trump Jr. lancia gli Enhanced Games: le gare con steroidi e doping per sfidare i record olimpici - Immaginate uno sport dove non ci sono regole che frenano l’innovazione, dove gli atleti vanno oltre il corpo umano, spingendo i limiti fisici grazie all’uso di sostanze migliorative. Benvenuti agli Enhanced Games, l’evento sportivo che ha fatto parlare di sé per una proposta senza precedenti: qui gli steroidi e il doping sono non solo tollerati, ma anche incoraggiati. Alla guida di questa provocatoria iniziativa c’è Donald Trump Jr. 🔗ilfattoquotidiano.it

Donald Trump lancia la “Trump Pizza”: è il primo presidente Usa ad aprire una pizzeria. Ma i social ironizzano: “Devo pagare dazi per comprarla?” - Qual è il nesso che collega l’Italia a New York ed alla Casa Bianca? In questo caso nulla c’entra l’incontro di Giorgia Meloni con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, né la politica estera. Piuttosto, si tratta dell’ultima trovata del tycoon, che sa come restare al centro dell’attenzione e, per l’ennesima volta, stupire tutti. Il Presidente ed imprenditore statunitense ha deciso di ampliare la propria rete di business, aprendo una pizzeria a New York. 🔗ilfattoquotidiano.it

Donald Trump lancia un “ultimo avvertimento” ad Hamas sugli ostaggi - Il 5 marzo il presidente statunitense Donald Trump ha lanciato un “ultimo avvertimento” ad Hamas, invitandolo a liberare tutti gli ostaggi per evitare la morte degli abitanti di Gaza. Leggi 🔗internazionale.it

Donald Trump lancia sul suo store i gadget per le presidenziali del 2028. Ma la Costituzione americana vieta il terza mandato; Ucraina, Trump lancia il suo ultimatum: Kiev accetti l'occupazione. Rinviati i colloqui per la pace a Londra; Trump lancia suo cappellino Maga ai lavoratori alla Casa Bianca; Trump lancia il suo dollaro digitale con la stablecoin Usd1 (che Giorgetti teme più dei dazi). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Donald Trump Lancia Il Merchandising "Trump 2028" Nel Negozio Ufficiale - Il negozio online di Donald Trump sta vendendo articoli con la scritta “Trump 2028”, un riferimento all’anno della prossima elezione presidenziale negli Stati Uniti, alla quale non può candidarsi seco ... 🔗msn.com

Ucraina, Trump lancia il suo ultimatum: "Kiev accetti l'occupazione". Rinviati i colloqui per la pace a Londra - L'accordo di pace include il riconoscimento della Crimea come parte della Russia e il controllo di Mosca (non ufficiale) su quasi tutte le aree occupate ... 🔗affaritaliani.it

Trump pensa già al terzo mandato e sul suo negozio ufficiale vende magliette e cappellini per il 2028 - Cappellini e magliette con la scritta "Trump 2028" sono apparsi nel negozio ufficiale del presidente degli Stati Uniti ... 🔗fanpage.it