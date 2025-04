Donald Trump è a Roma Vedrò Meloni Altri incontri saranno rapidi non è rispettoso

Donald Trump è arrivato a Roma per partecipare domani ai funerali di Papa Francesco. L'Air Force One con a bordo il presidente Usa è atterrato all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci a Fiumicino alle 22.54. Il tycoon, con una cravatta blu, è sceso dall'aereo insieme alla first lady Melania. Il presidente Usa nella Capitale.

