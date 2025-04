Donald Trump avverte Zelensky Firmi subito accordo sulle terre rare

Zelensky deve firmare "immediatamente" l'accordo sulle terre rare. A dirlo è Donald Trump. In un post sul suo social network Truth Social il presidente degli Stati Uniti ha ribadito: "L'Ucraina, guidata dal presidente Volodymyr Zelensky, non ha firmato i documenti definitivi sul molto importante accordo sulle terre rare con gli Stati uniti. Ha almeno tre settimane di ritardo. Si spera che venga firmato immediatamente". Procedono invece meglio i negoziati sul nucleare iraniano. I colloqui - ha confermato parlando coi giornalisti a bordo dell'Air Force One in volo per Roma - stanno avvenendo "al livello più alto". Il capo della Casa Bianca si è detto convinto che "l'Iran voglia fare un accordo" e anche gli Usa "vogliono un accordo". E sulla Cina non ha nascosto un certo ottimismo: "Aprire la Cina" ai prodotti americani "sarebbe fantastico, sarebbe una grande vittoria" e grazie "ai dazi potrei ottenerla".

