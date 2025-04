Donald Trump arrivato a Roma per i funerali del Papa Vedrò molti leader stranieri anche Giorgia Meloni

Donald Trump incontrerà presto Putin, Rubio è arrivato in Arabia Saudita - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accennato alla possibilità di un incontro, “molto presto”, con il leader russo Vladimir Putin. “Stiamo procedendo. Stiamo cercando di arrivare a una pace con la Russia, l’Ucraina, e ci stiamo lavorando molto” ha risposto nelle scorse ore ai giornalisti in Florida, come riportano i media americani. E si è detto convinto che Putin “voglia fermare i combattimenti”. 🔗metropolitanmagazine.it

Donald Trump potrebbe vietare all’università di Harvard di accogliere studenti stranieri - Il 16 aprile l’amministrazione Trump ha minacciato di vietare l’ammissione di studenti stranieri all’università di Harvard, che aveva rifiutato di piegarsi a una serie di richieste della Casa Bianca. Leggi 🔗internazionale.it

La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa - Il 4 aprile la Cina ha risposto con fermezza all’offensiva commerciale lanciata dal presidente statunitense Donald Trump, imponendo a sua volta dazi doganali del 34 per cento su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti. Leggi 🔗internazionale.it

Trump a Roma: «Vedrò Meloni. Papa Francesco? Un tipo fantastico». Zelensky: «Potrei non partecipare ai funeral; Casa Bianca: Trump a Roma non avrà incontri con altri leader | Dodici Stati americani fanno causa a Trump per i dazi; Fiumicino blindata, atterrati numerosi capi di Stato per i funerali del Papa. Stasera arriva Trump; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Trump arrivato a Fiumicino, domani parteciperà ai funerali del Pontefice. 🔗Su questo argomento da altre fonti

