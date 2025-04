Donald Trump ai funerali del Papa nessun incontro bilaterale previsto

Donald Trump ai funerali del Papa sabato non è previsto alcun incontro bilaterale. Secondo la 'guidance', il presidente e la first lady arriveranno direttamente da Villa Taverna, sede dell'ambasciata Usa a Roma, alla basilica di San Pietro e ripartiranno subito dopo le esequie, intorno alle 13.30, sbarcando a Newark. Quindi tappa al Trump National Golf Club Bedminster, in New Jersey, dove probabilmente festeggeranno il compleanno di Melania. Quotidiano.net - Donald Trump ai funerali del Papa: nessun incontro bilaterale previsto Leggi su Quotidiano.net Nel programma ufficiale comunicato dalla Casa Bianca per la partecipazione diaidelsabato non èalcun. Secondo la 'guidance', il presidente e la first lady arriveranno direttamente da Villa Taverna, sede dell'ambasciata Usa a Roma, alla basilica di San Pietro e ripartiranno subito dopo le esequie, intorno alle 13.30, sbarcando a Newark. Quindi tappa alNational Golf Club Bedminster, in New Jersey, dove probabilmente festeggeranno il compleanno di Melania.

Se ne parla anche su altri siti

Donald Trump e la First Lady Melania parteciperanno ai funerali di Papa Francesco . Lo ha annunciato il presidente Usa con un post su Truth. «Melania e io andremo al funerale di Papa Francesco, a Roma. Non vediamo l’ora di esserci!» scrive Trump. 🔗feedpress.me

Donald Trump e la First Lady Melania parteciperanno ai funerali di Papa Francesco . Lo ha annunciato il presidente Usa con un post su Truth. «Melania e io andremo al funerale di Papa Francesco, a Roma. Non vediamo l’ora di esserci!» scrive Trump. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà ai funerali del Pontefice: lo ha detto una fonte della presidenza di Kiev all’agenzia di... 🔗feedpress.me

Donald Trump sarà al funerale di Papa Francesco. Il presidente Usa, che ha annunciato le bandiere a mezz'asta per la morte del pontefice di fianco a un coniglio di Pasqua. Tra i due c'è stata una polemica accesa per anni, soprattutto sul tema dei migranti, fin da prima che Trump venisse eletto nel 2016.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Da Trump a Milei e Macron. Ecco chi sarà (e chi no) ai funerali di Papa Francesco a Roma; I leader in coda per parlare con Trump ai funerali del Papa. E l'Ue «non esclude» l'incontro con von der Leyen; Attese 200mila persone per i funerali di Papa Francesco. Trump: “A Roma vorrei incontrare i leader”; Funerali di Papa Francesco: da Trump a Zelensky, dal principe William a Macron, ecco chi ci sarà. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Trump oggi a Roma per funerali Papa Francesco: "Avrò incontri con i leader" - Il presidente americano: 'I leader vorranno vedermi per i dazi'. Con Zelensky primo 'incrocio' dalla lite del 28 febbraio ... 🔗msn.com

Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco: «Incontrerò tutti». Possibile vertice con von der Leyen - Vorrei incontrare tutti i leader, prendermi cura di loro. I’ll take care of them». Donald Trump ha le idee molto chiare su come spendere una giornata a Roma. Difficile che il funerale ... 🔗ilmessaggero.it

Funerali Papa Francesco, green zone intorno alla residenza di Trump - "Nei giorni 25 e 26 aprile prossimi, nella Capitale sarà presente" il Presidente Usa, Donald Trump, per i funerali di Papa Francesco, "che, durante il ... 🔗msn.com