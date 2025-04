Dombrovskis i dazi fanno più male a Usa

Dombrovskis, a Washington nel colloquio con il Segretario del Tesoro Usa, Scott Bessent,"ha sottolineato che, secondo l'analisi della Commissione Europea, l'impatto economico stimato dei dazi sarà negativo per l'economia Ue, ma ancor di più per quella degli Stati Uniti" e "avrà un effetto negativo sulla crescita globale". Lo riferisce lo staff di Dombrovskis, definendo l'incontro "cordiale e franco"."L'Ue -ha detto il Commissario- auspica che si giunga ad una soluzione".

