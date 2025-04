Dombrovskis L Ue cerca soluzioni sui dazi e sostiene Ucraina

Dombrovskis ha incontrato il segretario al Tesoro Scott Bessent a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale. "L'Ue è disposta a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile" sui dazi, ha detto Dombrovskis su X. "Abbiamo parlato anche dell'importanza di solide politiche di bilancio e macroeconomiche. Ho messo in evidenza la necessità per il continuo sostegno all'Ucraina", ha osservato Dombrovskis. Quotidiano.net - Dombrovskis: L'Ue cerca soluzioni sui dazi e sostiene l'Ucraina Leggi su Quotidiano.net Il commissario europeo all'economia Valdisha incontrato il segretario al Tesoro Scott Bessent a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale. "L'Ue è disposta a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile" sui, ha dettosu X. "Abbiamo parlato anche dell'importanza di solide politiche di bilancio e macroeconomiche. Ho messo in evidenza la necessità per il continuo sostegno all'", ha osservato

