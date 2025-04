Disperso un aereo ultraleggero scatta l’operazione di soccorso tra Lazio e Campania

aereo ultraleggero, presumibilmente partito dalla Spagna, che ha lanciato un segnale d'allarme satellitare mentre sorvolava l'area tra Castelforte e Suio. La segnaLazione ha fatto scattare una serie di ricerche mirate per individuare il velivolo, che potrebbe aver avuto problemi in volo.L'area impervia del Monte OrnitoLe ricerche si concentrano principalmente sull'area del Monte Ornito, una zona collinare particolarmente difficile da esplorare. Le condizioni meteo sfavorevoli stanno complicando ulteriormente le operazioni, rendendo l'accesso ancora più arduo. Il possibile incidente è stato localizzato in una vasta zona che interessa i confini tra le province di Latina, Caserta e Frosinone.Le forze in campoDalle prime ore di questa mattina, sono scesi in campo numerosi soccorritori, tra cui i Carabinieri della compagnia di Formia, i Vigili del Fuoco con l'ausilio di un elicottero partito da Ciampino, la Protezione Civile, e la Polizia Municipale di Castelforte.

Altre fonti ne stanno dando notizia

