Dirigente giustizia minorile Antonio Pappalardo rimosso dal incarico aveva detto Francesco antipapa che si è impossessato della Chiesa

Dirigente ha espresso le sue opinioni su un canale Telegram. Negli ultimi giorni sono diverse le voci critiche che si sono alzate sull'operato del pontefice Alla fine, il Dirigente della giustizia minorile dell'Emilia Romagna Antonio Pappalardo è stato rimosso dall'incarico. L'uomo aveva e Ilgiornaleditalia.it - Dirigente giustizia minorile Antonio Pappalardo rimosso dall'incarico, aveva detto: "Francesco l'antipapa che si è impossessato della Chiesa" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Ilha espresso le sue opinioni su un canale Telegram. Negli ultimi giorni sono diverse le voci critiche che si sono alzate sull'operato del pontefice Alla fine, ildell'Emilia Romagnaè stato. L'uomo

Antonio Pappalardo, chi è il dirigente della giustizia minorile cacciato per le frasi su Papa Francesco: «Il canale Telegram e gli attacchi a vaccini, migranti e omosessuali»; Antonio Pappalardo, rimosso il dirigente della giustizia minorile dopo le frasi su Papa Francesco; Dopo le offese al Papa rimosso il dirigente della Giustizia minorile Antonio Pappalardo; Antonio Pappalardo, dirigente della giustizia minorile, rimosso dopo le frasi su Bergoglio: «Era un antipapa c.

