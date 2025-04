Difendere l’Ucraina oggi significa onorare davvero il 25 aprile

aprile ci interroghiamo su cosa significhi davvero celebrare la Resistenza. Ogni anno riaffiorano le stesse parole, gli stessi discorsi, gli stessi gesti: le corone, le bandiere, gli inni. Ma il rischio, sempre più concreto, è che questa ricorrenza si svuoti, che si trasformi in un rito commemorativo senza memoria attiva, in un'abitudine che non interroga più il presente.Eppure il 25 aprile non è solo il giorno della fine dell'occupazione nazifascista e della rinascita repubblicana. È anche, e soprattutto, il giorno in cui una parte dell'Italia scelse da che parte stare. Una parte dell'Italia, e non tutta: perché la Resistenza fu scelta, fu coraggio, fu dissidenza rispetto a un ordine che sembrava inevitabile. Non fu un destino, ma una decisione. E fu proprio questo, a renderla una pagina fondativa della nostra storia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Guerra in Ucraina, notizie di oggi. Sono 7 i bambini uccisi nella strage di Sumy - Roma, 14 aprile 2025 – Non si ferma l'offensiva russa in Ucraina e, dopo la strage della domenica delle Palme a Sumy con almeno 34 morti (tra cui 7 bambini) e oltre 120 feriti, in serata le sirene hanno suonato a Odessa, dove i droni hanno colpito anche un ospedale. All'alba nel mirino un villaggio nella regione di Zaporizhzhia, ma senza fare vittime. "Solo un bastardo può fare una cosa simile", le prime parole di Zelensky, che invita Trump a "visitare la devastazione" e a dare subito il via ad ... 🔗quotidiano.net

Ucraina, oggi il vertice dei leader Ue a Parigi. Rubio vola in Arabia per i colloqui con Mosca. Uk e Svezia: “Pronti a inviare truppe di pace” - Con la diplomazia internazionale che cerca una soluzione al conflitto, Ucraina e Russia continuano a bersagliarsi a vicenda. Le autorità di Kiev affermano che le forze russe hanno attaccato stanotte diverse zone del paese, causando danni e disservizi. Dieci droni di Mosca avrebbero preso di mira la città di Zaporizhzhia colpendo alcuni magazzini, che hanno preso fuoco. Interruzioni di corrente dovute ai raid si sono verificate invece a Kherson. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Il posto giusto dove stare oggi non puo? che essere al fianco dell'Ucraina" - A tre anni di distanza dall'attacco russo ai danni dell'Ucraina, anche a Udine si è svolto un momento di ricordo e solidarietà. A partecipare all'incontro organizzato dall'Associazione Ucraina Friuli in piazza Duomo, ha partecipato portando la solidarietà dell'amministrazione comunale l'assessore... 🔗udinetoday.it

La piazza di Roma per l’Ucraina. Provenzano: “Pace non significa resa”; Para bellum | L’Europa timorosa della guerra non ha capito come si difende la pace; Sì di Kiev alla proposta Usa di 30 giorni di tregua. Trump: parlerò con Putin, spero accetti - Baerbock: “A Gedda punto di svolta, ora Russia metta fine alla guerra”; Quali paesi europei parteciperebbero alla coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

