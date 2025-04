Dietro la scrivania Sportelli sotto attacco In un anno 5mila casi

anno ridotto il personale presente anche del 30%, zero assunzioni e zero turn-over. In moltissimi posti di lavoro,il personale è ridotto al minimo essenziale e stiamo rischiando di non garantire più alcuni servizi se non attraverso le esternalizzazioni". La Cgil ha le sue proposte: "Da anni chiediamo maggiori investimenti nei settori del pubblico partendo dai rinnovi contrattuali. Ilgiorno.it - Dietro la scrivania: "Sportelli sotto attacco. In un anno 5mila casi" Leggi su Ilgiorno.it "Si sono registrate 5.000 aggressioni negli Enti della Pubblica Amministrazione". Capita spesso "di ricevere segnalazioni di aggressioni verbali, ogni singolo giorno almeno una. E anche di aggressioni fisiche, per fortuna meno frequenti e senza conseguenze gravi". Tania Goldonetto, segretaria generale Funzione pubblica di Monza e Brianza per la Cgil, ha un quadro chiaro di una situazione preoccupante. "I dipendenti pubblici sono, oggi più che nel passato, vittime di scelte politiche che negli anni hridotto il personale presente anche del 30%, zero assunzioni e zero turn-over. In moltissimi posti di lavoro,il personale è ridotto al minimo essenziale e stiamo rischiando di non garantire più alcuni servizi se non attraverso le esternalizzazioni". La Cgil ha le sue proposte: "Da anni chiediamo maggiori investimenti nei settori del pubblico partendo dai rinnovi contrattuali.

