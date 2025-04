Dieci film e due serie tv da vedere su Prime Video questo weekend

Prime Video in questo weekend lungo, contraddistinto dalla Festa della Liberazione e dai funerali di papa Francesco, ecco i nostri suggerimenti selezionati tra novità e titoli in scadenza. Tra le nuove uscite segnaliamo il.

“Per la capacità di rendere con soave leggerezza il dramma che investe un uomo che dichiara guerra alla sua sconfitta”: con questa motivazione è stato assegnato il premio “Meridiana” al miglior attore protagonista del Bif&st - Bari International film & tv festival - a Fabrizio Ferracane per il... 🔗agrigentonotizie.it

Bárbara e Andrés sono prossimi a diventare genitori. Ma quando a pochi giorni dall’aspettata nascita le acque si rompono, la donna è preda di un dolore estremo e sviene proprio durante le fasi del parto, con conseguenze traumatiche per il bambino. Lucca infatti è stato vittima della situazione, che gli ha lasciato una cicatrice e gli effetti della paralisi cerebrale, con la quale dovrà probabilmente convivere per il resto della sua vita. 🔗superguidatv.it

Nel 2024, per la prima volta nella storia del cinema statunitense, le donne hanno raggiunto la parità di genere nei ruoli da protagoniste sul grande schermo. Questo significativo traguardo, è stato evidenziato da due nuovi studi che hanno analizzato i film di maggior incasso dell’anno e dai quali è emerso che, grazie al successo di pellicole come Wicked e The Substance, il panorama cinematografico ha visto un equilibrio senza precedenti tra i ruoli maschili e femminili. 🔗iodonna.it

