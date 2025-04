Dichiarazione dei redditi 2025 precompilata disponibile dal 30 aprile dal 15 maggio si può inviare Indicazioni e scadenze dell’Agenzia delle Entrate

aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli di Dichiarazione precompilata in modalità consultazione. L'accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS. Lo fa sapere la stessa Agenzia pubblicando il provvedimento e il comunicato con le Indicazioni utili. A partire dal pomeriggio del 30, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti i modelli di in modalità consultazione. L'accesso avviene tramite le credenziali personali SPID, CIE o CNS.

