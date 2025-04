Diabolik 2 – Ginko all’attacco tutto quello che c’è da sapere sul film

Diabolik 2 – Ginko all’attacco: trama, cast e streaming del filmQuesta sera, venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Diabolik 2 – Ginko all’attacco, film diretto da Antonio e Marco Manetti con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIl film segue ancora una volta il ladro e genio del crimine Diabolik e la sua amata complice Eva Kant in una nuova avventura, mentre l’ispettore Ginko non smette di seguire le loro tracce, deciso ad arrestarli una volta per tutte. In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto per. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tpi.it - Diabolik 2 – Ginko all’attacco: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi su Tpi.it 2 –: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda2 –diretto da Antonio e Marco Manetti con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIlsegue ancora una volta il ladro e genio del criminee la sua amata complice Eva Kant in una nuova avventura, mentre l’ispettorenon smette di seguire le loro tracce, deciso ad arrestarli una volta per tutte. In questo secondo capitolo,ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto per. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore, che mette a dura prova il loro legame.

