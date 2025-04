Derby di Serie D femminile Pallavolo Grosseto sfida Invicta al PalaAzzurri

Serie D femminile di volley che presenta il Derby cittadino del girone tra Pallavolo Grosseto e Invicta. Stasera alle 21 al PalaAzzurri la Pallavolo Grosseto Luca Consani ospita l’Invicta.sfida nella sfida, soprattutto per le ospiti, visto come la formazione di coach Rossano Rossi, ultima e retrocessa da tempo, non ha più nulla da chiedere al campionato avendo raccolto un punto in ventiquattro partite. L’Invicta allenata da Stefano Spina (foto) e Andrea Chiappelli invece è fortemente proiettava verso i playoff, avendo ottenuto finora 56 punti, essendo seconda in classifica.Due formazioni che hanno grandi differenza, ma che sono unite dal fatto di essere comunque molto giovani. Il pronostico è tutto dalla parte dell’Invicta che vuole prepararsi al meglio ai playoff, mentre le giovani under 16 della Pallavolo Grosseto vorranno comunque salutare il proprio pubblico con una prestazione confortante prima dell’ultima giornata di campionato. Lanazione.it - Derby di Serie D femminile: Pallavolo Grosseto sfida Invicta al PalaAzzurri Leggi su Lanazione.it Venticinquesima e penultima giornata didi volley che presenta ilcittadino del girone tra. Stasera alle 21 allaLuca Consani ospita l’nella, soprattutto per le ospiti, visto come la formazione di coach Rossano Rossi, ultima e retrocessa da tempo, non ha più nulla da chiedere al campionato avendo raccolto un punto in ventiquattro partite. L’allenata da Stefano Spina (foto) e Andrea Chiappelli invece è fortemente proiettava verso i playoff, avendo ottenuto finora 56 punti, essendo seconda in classifica.Due formazioni che hanno grandi differenza, ma che sono unite dal fatto di essere comunque molto giovani. Il pronostico è tutto dalla parte dell’che vuole prepararsi al meglio ai playoff, mentre le giovani under 16 dellavorranno comunque salutare il proprio pubblico con una prestazione confortante prima dell’ultima giornata di campionato.

Se ne parla anche su altri siti

Ribolle il girone C di Serie D. La 34ª giornata è di quelle che lasciano il segno: tra rimonte, derby infuocati e pareggi che pesano più di certe vittorie. In tutto questo, tre squadre padovane – Campodarsego, Este e Luparense – si prendono la scena, chi per gloria, chi per orgoglio, chi per... 🔗padovaoggi.it

di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, derby d’Italia per il colpo in Serie A! Tutti i dettagli e l’indiscrezione di calciomercato: che cosa filtra verso giugno Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Santiago Castro farebbe gola a molte big di Serie A. Il classe 2004 sta stupendo tutti con le sue prestazioni a Bologna, attirando anche gli interessi del calciomercato Juve nei suoi confronti. 🔗juventusnews24.com

La Serie A poteva vedere un cambio al comando della classifica, ma l'Inter non sfrutta l'occasione e viene battuta dalla Juventus. Decisivo Conceicao L'articolo Serie A, Ruggito Juventus: è suo il derby d’Italia. Decisivo il gol di Conceicao proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Derby di Serie D femminile: Pallavolo Grosseto sfida Invicta al PalaAzzurri; Serie A femminile. Venerdì Fiorentina-Juventus e il nuovo derby tra Milan e Inter. Domenica alle 12.30 la sfida salvezza Napoli-Sampdoria; Serie D: “Derby” sottotono, quello che vede la retrocessa Pallavolo Grosseto ospitare la seconda Invictavolleyball nell’anticipo di venerdì; Venerdì con doppio derby in chiave piacentina nella Serie D femminile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Derby di Serie D femminile: Pallavolo Grosseto sfida Invicta al PalaAzzurri - Sfida decisiva tra Pallavolo Grosseto e Invicta: le ospiti puntano ai playoff, le padrone di casa cercano una buona chiusura. 🔗lanazione.it

Milan-Inter femminile: un Derby che vale più dei punti - Derby Milan-Inter femminile: tutto sulla sfida del 25 aprile al PUMA House of Football, tra orgoglio cittadino, statistiche e obiettivi di fine stagione. 🔗news-sports.it

Serie D: “Derby” sottotono, quello che vede la retrocessa Pallavolo Grosseto ospitare la seconda Invictavolleyball nell’anticipo di venerdì - Grosseto. Stati d’animo diversi, quelli che vedono Pallavolo Grosseto Luca Consani e Invictavolleyball sfidarsi nel derby maremmano valevole per la 25^ giornata del torneo di serie D femminile che si ... 🔗grossetosport.com