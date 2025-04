Dentro la bara di Bergoglio le monete del Pontificato e il Rogito

bara avviene un velo di seta bianca viene posto a coprire il volto del Papa. All'interno della bara vengono inserite una borsa con le monete coniate durante il suo Pontificato, delle medaglie d'argento e di bronzo a simboleggiare gli anni di servizio. Inoltre verrà posto un tubo di metallo contenente il Rogito, redatto dal maestro delle cerimonie, nel quale si racconta la vita del Papa. È quanto prevede l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Il rito si svolge alla presenza del cardinale Camerlengo, Kevin Farrell. Presenti, tra gli altri, l'arciprete della Basilica di San Pietro, il cardinale Mauro Gambetti, il cardinale già segretario di Stato, Pietro Parolin, il vicario per la Diocesi di Roma Baldo Reina, il sostituto alla Segreteria di Stato, monsignor Edgar Pena Parra, l'Elemosiniere di Sua Santità, il cardinale Konrad Krajewski e i familiari del defunto. Agi.it - Dentro la bara di Bergoglio le monete del Pontificato e il Rogito Leggi su Agi.it AGI - Durante il rito della chiusura dellaavviene un velo di seta bianca viene posto a coprire il volto del Papa. All'interno dellavengono inserite una borsa con leconiate durante il suo, delle medaglie d'argento e di bronzo a simboleggiare gli anni di servizio. Inoltre verrà posto un tubo di metallo contenente il, redatto dal maestro delle cerimonie, nel quale si racconta la vita del Papa. È quanto prevede l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Il rito si svolge alla presenza del cardinale Camerlengo, Kevin Farrell. Presenti, tra gli altri, l'arciprete della Basilica di San Pietro, il cardinale Mauro Gambetti, il cardinale già segretario di Stato, Pietro Parolin, il vicario per la Diocesi di Roma Baldo Reina, il sostituto alla Segreteria di Stato, monsignor Edgar Pena Parra, l'Elemosiniere di Sua Santità, il cardinale Konrad Krajewski e i familiari del defunto.

Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco "morto da 6 giorni, ma il Vaticano non lo dice", il VIDEO choc con Bergoglio nella bara accarezzato dai cardinali, generato con l'AI - Sono tantissimi i video generati con l'intelligenza artificiale che riportano la falsa notizia della morte di Papa Francesco "Perché il Vaticano sta nascondendo la morte di Papa Francesco? Il papa è morto sei giorni fa, ma il Vaticano non ha pubblicato alcuna dichiarazione ufficiale", queste 🔗ilgiornaleditalia.it

Papa Francesco, oggi il rito di chiusura della bara, Bergoglio coperto con seta bianca, nel feretro anche monete e Rogito sulla sua vita - Il volto di Papa Francesco verrà coperto con della seta bianca, dentro la bara verranno poste le monete coniate durante il pontificato e il Rogito. Rito presieduto dal Camerlengo Farrell Questa sera alle ore 20, nella Basilica di San Pietro, si svolgerà uno dei momenti più toccanti e signific 🔗ilgiornaleditalia.it

Papa Francesco, oltre 90mila fedeli per omaggio a Bergoglio. Oggi la chiusura della bara - Senza soluzione di continuità continuano ad arrivare in Vaticano migliaia di fedeli per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. In due giorni sono state oltre 90mila le persone che si sono recate nella Basilica di San Pietro per un tributo al Pontefice. Una folla enorme che ha costretto a prorogare l’orario di apertura ben oltre le 24. Un’onda di affetto che testimonia il segno indelebile lasciato da Bergoglio nei credenti e non solo. 🔗lapresse.it

Papa Francesco, si tiene oggi il rito di chiusura della bara: cosa prevede e chi ci sarà; Chiuse le porte della Basilica, 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco - Video - Macron, Orban, Lula i primi leader in San Pietro per l'omaggio a Papa Francesco; Il rito della chiusura della bara: volto coperto con seta bianca e dentro monete e Rogito; Il rito del giorno: la chiusura della bara. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La borsa delle monete, il velo di seta, il rogito con la vita del Papa. Così viene chiusa la bara - La cerimonia prevista venerdì sera alla presenza di un numero ristretto di alti prelati e dei familiari di Bergoglio. Ogni passo ha un significato che affonda ... 🔗repubblica.it

Papa Francesco, si tiene oggi il rito di chiusura della bara: cosa prevede e chi ci sarà - Il volto di Bergoglio verrà coperto con della seta bianca, mentre dentro la bara verranno poste le monete coniate durante il pontificato e il Rogito ascolta articolo Oggi alle ore 20 nella Basilica di ... 🔗informazione.it

Papa Francesco, oggi il rito di chiusura della bara, Bergoglio coperto con seta bianca, nel feretro anche monete e Rogito sulla sua vita - Questa sera alle ore 20, nella Basilica di San Pietro, si svolgerà uno dei momenti più toccanti e significativi delle esequie papali: il rito della chiusura della bara di Papa Francesco. Il volto di B ... 🔗informazione.it