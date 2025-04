Quotidiano.net - Demi Moore è “la più bella del mondo“

(62 anni), intervistata da People per la copertina del numero “World’s Most Beautiful“ (la piùdel) ha ammesso di aver privilegiato l’aspetto esteriore in passato. "All’inizio della mia carriera ho sottoposto il mio corpo a torture" ha affermato l’attrice.La star di The Substance – film per il quale ha vinto un Golden Globe come miglior attrice ed è stata candidata agli Oscar – si è sottoposta a diete rigorose ed esercizio fisico per ruoli in pellicole come, Striptease (1996) e Soldato Jane (1997). "Cose folli con diete e allenamenti – ha spiegato – come in bici da Malibù a Paramount, oltre 40 km, solo perché prestavo attenzione a come apparivo esteriormente. Prima avevo una relazione di antagonismo con il mio corpo, ora mi interessa il benessere e ho maggior gentilezza con me stessa".