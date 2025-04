Delizie francesi nel cuore delle Alpi

delle più estese della Francia, con un territorio molto vasto e altrettanti sapori da apprezzare. Volendoci concentrare sulla fascia delle Alpi francesi, in particolare nel comprensorio sciistico di Les Trois Vallées e a Chamonix-Mont Blanc, ecco un itinerario tra ristoranti unici al mondo, trattorie tipiche, piatti della tradizione e caffetterie storiche.Iniziamo il viaggio culinario da Saint-Martin-de-Belleville, borgo montano di charme dove il pranzo caratteristico per eccellenza è al ristorante Le Montagnard, inserito nelle più prestigiose guide di settore: il suggerimento è quello di godersi la terrazza panoramica, magari con un buon piatto di manzo tartufato. A due passi dalle piste da sci sorge l’hotel Lodji, lussuoso e confortevole con il suo ottimo ristorante in stile di montagna. Quotidiano.net - Delizie francesi nel cuore delle Alpi Leggi su Quotidiano.net La regione di Auvergne-Rhône-Alpes è unapiù estese della Francia, con un territorio molto vasto e altrettanti sapori da apprezzare. Volendoci concentrare sulla fascia, in particolare nel comprensorio sciistico di Les Trois Vallées e a Chamonix-Mont Blanc, ecco un itinerario tra ristoranti unici al mondo, trattorie tipiche, piatti della tradizione e caffetterie storiche.Iniziamo il viaggio culinario da Saint-Martin-de-Belleville, borgo montano di charme dove il pranzo caratteristico per eccellenza è al ristorante Le Montagnard, inserito nelle più prestigiose guide di settore: il suggerimento è quello di godersi la terrazza panoramica, magari con un buon piatto di manzo tartufato. A due passi dalle piste da sci sorge l’hotel Lodji, lussuoso e confortevole con il suo ottimo ristorante in stile di montagna.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Novanta uova di cioccolata sono state donate, in occasione della Pasqua 2025, da Confartigianato Bologna Metropolitana all’associazione bolognese ’Arca della Misericordia’, che si occupa di sostegno a bambini e famiglie in difficoltà. Il gesto di Confartigianato riveste una duplice valenza solidale, in quanto le uova pasquali provengono dall’associazione ’Insieme per un futuro migliore che, da anni, ospita bambini nati nelle zone vicine alla centrale nucleare di Chernobyl. 🔗ilrestodelcarlino.it

L'associazione socioculturale Napoli Club Piacenza Partenopea non è nuova a far parlare di sé per le molteplici iniziative benefiche e di volontariato. Quest'anno i circa trecentocinquanta supporters azzurri hanno risposto presente in più occasioni quando si è trattato di scendere in campo in... 🔗ilpiacenza.it

ARMONIE DI PRIMAVERA Quattro appuntamenti di grande musica a maggio nel cuore della Valsamoggia L’Orchestra Senzaspine va in trasferta nei primi quattro venerdì di maggio con la nuova rassegna Armonie di Primavera: quattro concerti che celebrano i capolavori della musica classica in compagnia... 🔗bolognatoday.it

Delizie francesi nel cuore delle Alpi; I 10 migliori ristoranti stellati delle Alpi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Questo villaggio francese nel cuore delle Alpi vi lascerà a bocca aperta - Questo villaggio francese, tra le Alpi Marittime e la Costa Azzurra, è una chicca da visitare almeno una volta nella vita! 🔗msn.com

Caron 3200, il ristorante più alto d’Europa (con wine bar e boutique) nel cuore delle Alpi francesi - Là dove le nuvole sembrano a portata di mano, nasce Caron 3200: il tetto gourmet e panoramico d’Europa. In qualche modo lo si potrebbe definire un luogo nascosto tra le pieghe delle Alpi ... 🔗quotidiano.net

Saint-Martin-de-Belleville: il cuore segreto delle Alpi Savoiarde - Nascosto tra le cime maestose delle Alpi francesi, nel dipartimento della Savoia ... perle autentiche della Vallée des Belleville, nel cuore del comprensorio sciistico Les Trois Vallées ... 🔗affaritaliani.it