Delap Juve fissato il prezzo per arrivare all’attaccante Ma spunta un ostacolo per il colpo estivo cosa potrebbe accadere

Secondo quanto riportato dal Telegraph, ci sarebbe una bella concorrenza per il calciomercato Juve per arrivare a Liam Delap, centravanti classe 2003 in forza all'Ipswich. Non solo i bianconeri, anche Manchester United e Newcastle sarebbero sulle sue tracce. Il club inglese, inoltre, avrebbe fissato il prezzo per lasciarlo partire in estate: 30 milioni di euro, è questo l'ammontare della clausola rescissoria del giocatore in caso di retrocessione in Championship a fine stagione.

