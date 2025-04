Defilé Il Giardino di Flora a Palazzo Tursi una sfilata di abiti dal IV al XX secolo in occasione di Euroflora

occasione del grande evento di EuroFlora 2025, il Comune di Genova Municipio 1 Centro Est ha il piacere di invitare la cittadinanza all'evento, a libero accesso, "Defilé Il Giardino di Flora - sfilata di abiti dal IV al XX secolo", in programma domenica 27 Aprile alle ore 18 presso il Cortile.

Altre fonti ne stanno dando notizia

