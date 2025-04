Decreto Bollette tensione Confidustria Governo

Decreto Bollette. Il Governo: “Un testo condiviso, incomprensibile le critiche”. Servizio di Ugo Scali Decreto Bollette, tensione Confidustria-Governo TG2000. Tv2000.it - Decreto Bollette, tensione Confidustria-Governo Leggi su Tv2000.it Critica da parte di Confindustria al. Il: “Un testo condiviso, incomprensibile le critiche”. Servizio di Ugo ScaliTG2000.

Decreto bollette approvato: è definitivo. Bonus per gli Isee fino a 25mila euro. Cosa cambia - Roma, 23 aprile 2025 – Con 99 si, 62 no e un astenuto l’Aula di Palazzo Madama approva il disegno di legge di conversione del decreto bollette. Il provvedimento, che prevede tra l'altro un bonus di 200 euro per gli Isee fino a 25mila euro, era già stato approvato dalla Camera il 16 aprile e diventa così definitivo "Questo decreto interviene con risorse importanti, circa 3 miliardi, per sostenere famiglie e imprese e, allo stesso tempo, introduce misure strutturali per rinnovare ed efficientare il sistema energetico italiano. 🔗quotidiano.net

Il decreto Bollette è legge, via libera del Senato: tutte le novità e i bonus approvati - Il Senato ha convertito in legge il decreto Bollette, è ufficiale: 99 i voti a favore, 62 i contrari e un astenuto. Le misure vanno dal bonus bollette da 200 euro al bonus elettrodomestici, ma c'è anche una proroga per le tutele dei clienti vulnerabili e un chiarimento su fringe benefit e auto aziendali. Dure le opposizioni: "Decreto spot e fuori tempo massimo"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Decreto Bollette, tensione tra Confindustria e il Governo: “Occasione persa per le imprese”; Dl Bollette, tensione tra Confindustria e il governo: occasione persa. Ma Palazzo Chigi sconfessa gli industriali; Le imprese chiedono misure efficaci sull’energia: il Dl bollette non basta; Decreto Bollette, si alza lo scontro tra Confindustria e Governo. Gli industriali: “Occasione persa”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dl Bollette, tensione tra Confindustria e il governo: occasione persa. Ma Palazzo Chigi sconfessa gli industriali - L’associazione di Viale dell’Astronomia ha contestato duramente il provvedimento approvato definitivamente al Senato: misure concrete non pervenute ... 🔗milanofinanza.it

Decreto Bollette, tensione tra Confindustria e il Governo: “Occasione persa per le imprese” - La recente approvazione del Decreto Bollette da parte del Senato ha acceso uno scontro acceso tra Confindustria e Palazzo Chigi. L’associazione degli industriali ha espresso “forte preoccupazione e co ... 🔗online-news.it

Le aziende contro il decreto bollette, è scontro Confindustria-governo - Le imprese contestano la mancanza di interventi per ridurre strutturalmente il costo dell’energia. Palazzo Chigi: il testo era condiviso. La tentazione di Elettricità futura di uscire da Viale Dell’As ... 🔗msn.com