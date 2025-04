Decretare sulla sobrietà nelle manifestazioni del 25 aprile è una fesseria

sulla cosiddetta “sobrietà” nelle manifestazioni del 25 aprile perché è morto Bergoglio. Primo motivo: abbiamo visto, negli ultimi e nei penultimi 25 aprile, un’orgia di ubriachezza, d’imbecillità e d’incontinenza tali, sia tra i “per” che tra i “contro”, che sembrerebbe francamente un miracolo francescano troppo precoce immaginarne di più sobri oggi. Secondo: “Sono in vigore, in Italia, più di duecentomila disposizioni diverse, per fortuna temperate da una generale inosservanza”. Per fortuna. Come tenne lucidamente a spiegare Luigi Carnelutti, principe del Foro. Ilfoglio.it - Decretare sulla "sobrietà" nelle manifestazioni del 25 aprile è una fesseria Leggi su Ilfoglio.it Imperativo. Mandare a cagare i deficienti che decretanocosiddetta “del 25perché è morto Bergoglio. Primo motivo: abbiamo visto, negli ultimi e nei penultimi 25, un’orgia di ubriachezza, d’imbecillità e d’incontinenza tali, sia tra i “per” che tra i “contro”, che sembrerebbe francamente un miracolo francescano troppo precoce immaginarne di più sobri oggi. Secondo: “Sono in vigore, in Italia, più di duecentomila disposizioni diverse, per fortuna temperate da una generale inosservanza”. Per fortuna. Come tenne lucidamente a spiegare Luigi Carnelutti, principe del Foro.

"Le nostre manifestazioni sono sempre sobrie". E ancora: "Non raccontiamo barzellette grasse". Così Nino Boeti, ex consigliere regionale e presidente del comitato provinciale di Torino dell'Anpi, è intervenuto sulla decisione del Governo di proclamare cinque giorni di lutto nazionale per la morte...

Il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri, spiega le misure prese in vista dei funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile. Il governo ha deciso 5 giorni di lutto nazionale, saranno consentite le manifestazioni per il 25 aprile, sospese le partite in programma sabato. "Tutte le cerimonie sono consentite tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno", ha dichiarato il ministro al termine ...

