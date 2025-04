Death of a Unicorn recensione Jenna Ortega e Paul Rudd stonano in questa horror comedy

recensione di Death of a Unicorn, un fantasy contemporaneo con tinte di commedia horror e una strana premessa che nemmeno Jenna Ortega e Paul Rudd riescono a salvareDeath of a Unicorn parte da un'idea tanto bizzarra quanto potenzialmente interessante, ma affonda quasi subito sotto il peso di una messa in scena che non regge il confronto con le ambizioni. La trama si apre con una famiglia composta da padre e figlia, Elliot (Paul Rudd) e Ridley (Jenna Ortega), legati da un rapporto carico di incomprensioni. I due si recano verso la maestosa dimora della famiglia Leopold per trascorrere un weekend in compagnia di questi potenti magnati dell'industria farmaceutica. La grave condizione del padre di famiglia Odell (Richard E. Grant), malato terminale di cancro, rappresenta per Elliott una preziosa opportunità di carriera e guadagno.

