De Paola sicuro I bianconeri hanno bisogno di una rivoluzione Sono stati fatti acquisti non da Juve Poi quel paragone con Allegri

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio per analizzare il momento della Juve dopo la sconfitta contro il Parma.PAROLE – «L'entusiasmo facile attorno a Tudor andava equilibrato e la sconfitta di campo lo ha fatto. E poi certe situazioni.vedi Kelly. Serviva più qualità dietro. Sono stati fatti acquisti non da Juve. La Juve ha bisogno di una rivoluzione, ma con inserimenti ponderati. La rivoluzione è stata troppo forzata, tale da non sedimentare nulla e lasciare in imbarazzo Tudor. Abbiamo quasi visto la Juve di Allegri».

