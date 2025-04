De Linea Art Festival alla Certosa di Pontignano

alla Certosa di Pontignano, dove sta per aprirsi la seconda edizione del De Linea Art Festival. Dieci artisti arriveranno in residenza dal 1 al 4 maggio, mentre sabato 3 e domenica 4 le porte della Certosa, affacciata sulle colline di Castelnuovo Berardenga, si apriranno al pubblico, per incontri, concerti, laboratori. Riccardo Guasco, illustratore, pittore e direttore artistico del Festival, ha selezionato i dieci partecipanti, che sono Francesco Poroli, Giovanna Giuliano, Matteo Berton, Gianluca Folì, Ale Giorgini, Anna Resmini, Alberto Lot, Davide Bonazzi, Daniela Tieni e Jacopo Rosati. "Cerco ogni volta di prendere illustratori diversi tra loro – racconta – mettendo insieme chi ha già una carriera avviata e chi sta partendo adesso, chi lavora nell’illustrazione editoriale e chi nel muralismo. Lanazione.it - De Linea Art Festival alla Certosa di Pontignano Leggi su Lanazione.it Arte e natura, un binomio che trova la sua cornice perfettadi, dove sta per aprirsi la seconda edizione del DeArt. Dieci artisti arriveranno in residenza dal 1 al 4 maggio, mentre sabato 3 e domenica 4 le porte della, affacciata sulle colline di Castelnuovo Berardenga, si apriranno al pubblico, per incontri, concerti, laboratori. Riccardo Guasco, illustratore, pittore e direttore artistico del, ha selezionato i dieci partecipanti, che sono Francesco Poroli, Giovanna Giuliano, Matteo Berton, Gianluca Folì, Ale Giorgini, Anna Resmini, Alberto Lot, Davide Bonazzi, Daniela Tieni e Jacopo Rosati. "Cerco ogni volta di prendere illustratori diversi tra loro – racconta – mettendo insieme chi ha già una carriera avviata e chi sta partendo adesso, chi lavora nell’illustrazione editoriale e chi nel muralismo.

Cosa riportano altre fonti

