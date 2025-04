De Bruyne doppio sgarbo verso il Manchester City niente Mondiale per club e futuro ancora in Premier Cosa filtra sul Como

De Bruyne, addio al Manchester City. E la Serie A sogna - (Adnkronos) – Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e la Serie A sogna. Il capitano dei Citizens, dopo quasi 10 anni e 18 trofei, tra cui sei Premier e una Champions League, ha annunciato il suo addio con una lettera pubblicata sui propri profili social: “Questi saranno gli ultimi miei mesi come giocatore del Manchester City. Ogni storia ha una fine”, ha scritto il centrocampista belga, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. 🔗.com

Calciomercato Milan, De Bruyne saluta il City: i rossoneri potrebbero approfittarne? - Kevin De Bruyne, uno dei calciatori più talentuosi della Premier League, dirà addio al Manchester City: il Milan potrebbe approfittare? 🔗pianetamilan.it

De Bruyne, doppio sgarbo verso il Manchester City: niente Mondiale per club e futuro ancora in Premier? Cosa filtra sul Como - Kevin de Bruyne ha deciso di andarsene sbattendo la porta. O meglio, visto che è stata dei vertici del Manchester City la scelta di non rinnovare il contratto. 🔗calciomercato.com

De Bruyne scaricato dal City: “Hanno scelto loro, io sorpreso. Devo accettarlo ma penso che…” - Kevin De Bruyne ha rivelato di essere rimasto "un po' sorpreso" quando gli è stato comunicato che la sua carriera al Manchester City si concluderà alla fine della stagione. Il 33enne belga era ... 🔗fcinter1908.it

De Bruyne: "Non so dove andrò, ma non voglio smettere". Su di lui MLS ma non solo - Kevin De Bruyne ha deciso: al termine della stagione saluterà il Manchester City. Il centrocampista belga, simbolo dell’era Guardiola e protagonista assoluto dei trionfi recenti del club ... 🔗tuttomercatoweb.com