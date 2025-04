De Bruyne addio al Manchester City ipotesi Serie A due club su di lui

Bruyne a fine stagione lascia il Manchester City: ipotesi Serie A per il centrocampista, due club su di luiDe Bruyne, addio al Manchester City: ipotesi Serie A, due club su di lui – SerieAnewsKevin De Bruyne non rinnoverà il contratto con il Manchester City e lascerà il club a parametro zero. Dopo dieci anni intensi, fatti di trionfi e leadership tecnica, il centrocampista belga chiude il capitolo più importante della sua carriera con un’uscita tutt’altro che morbida.Nessuna proposta di rinnovo, nessuna trattativa: una scelta unilaterale della società, che ha spiazzato il giocatore. E così, la rottura è arrivata con una presa di posizione netta: De Bruyne non intende disputare il Mondiale per club con la maglia dei Citizens.La motivazione è semplice, quasi banale: evitare qualsiasi rischio d’infortunio che possa compromettere la prossima tappa della sua carriera. Serieanews.com - De Bruyne, addio al Manchester City: ipotesi Serie A, due club su di lui Leggi su Serieanews.com Kevin Dea fine stagione lascia ilA per il centrocampista, duesu di luiDealA, duesu di lui –AnewsKevin Denon rinnoverà il contratto con ile lascerà ila parametro zero. Dopo dieci anni intensi, fatti di trionfi e leadership tecnica, il centrocampista belga chiude il capitolo più importante della sua carriera con un’uscita tutt’altro che morbida.Nessuna proposta di rinnovo, nessuna trattativa: una scelta unilaterale della società, che ha spiazzato il giocatore. E così, la rottura è arrivata con una presa di posizione netta: Denon intende disputare il Mondiale percon la maglia dei Citizens.La motivazione è semplice, quasi banale: evitare qualsiasi rischio d’infortunio che possa compromettere la prossima tappa della sua carriera.

De Bruyne, addio al Manchester City. E la Serie A sogna - (Adnkronos) – Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e la Serie A sogna. Il capitano dei Citizens, dopo quasi 10 anni e 18 trofei, tra cui sei Premier e una Champions League, ha annunciato il suo addio con una lettera pubblicata sui propri profili social: “Questi saranno gli ultimi miei mesi come giocatore del Manchester City. Ogni storia ha una fine”, ha scritto il centrocampista belga, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. 🔗.com

De Bruyne, dopo 10 anni è addio al Manchester City: “Qui sarà sempre casa mia” - A fine stagione le strade tra Kevin De Bruyne e il Manchester City si divideranno. A dare l'annuncio ufficiale dell'addio ci ha pensato lo stesso calciatore che ha voluto ringraziare i tifosi e il club dopo l'esperienza decennale in Inghilterra L'articolo De Bruyne, dopo 10 anni è addio al Manchester City: “Qui sarà sempre casa mia” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

