Dazi Giorgetti con Usa aperture forse va cercato un Big Deal

Dazi commerciali "c'è apertura" alle discussioni sia da parte degli Stati Uniti, sia da parte dell'Italia e dell'Unione europea "ma forse è il caso, come qualcuno invoca, che si faccia un 'big Deal'", cioè che in qualche modo si faccia un accordo in cui si considerino tutti gli aspetti in discussione, non semplicemente quello dei Dazi". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, incontrando le telecamere a margine delle assemblee primaverili a Washington di Fmi e Banca mondiale. Riunioni a margine delle quali i ministri hanno potuto confontarsi con una molteplicità di bilaterali durante le quali, ovviamente, il tema dominante è stato quello dei Dazi commerciali imposti dall'amministrazione Trump, con successive rappresaglie da parte di diversi paesi.

