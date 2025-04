Dazi Dombrovskis a Bessent Ue preferisce soluzione negoziale

Roma, 25 apr. (askanews) – I dazi commerciali avranno effetti negativi per l'economia globale, per quelle dell'Unione europea ma ancor più per l'economia degli Stati Uniti e l'Ue "ha una forte preferenza per raggiungere una soluzione negoziale nell'interesse reciproco, prima che finisca la pausa parziale di 90 giorni sui Dazi". Secondo quanto riporta un comunicato della Commissione europea, sono i concetti chiave che il commissario Ue all'economia, Valdis Dombrovskis ha illustrato al segretario di Stato al Tesoro Usa, Scott Bessent nel corso di una bilaterale a Washington, in occasione delle assemblee primaverili di Fmi e Banca mondiale. L'esecutivo comunitario definisce l'incontro "franco e cordiale – si legge -. Le parti hanno messo a confronto le loro valutazioni sull'impatto macroeconomico dei Dazi".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dazi USA: impatto negativo sul Pil fino al 2027, avverte Dombrovskis - "Secondo le nostre ultime simulazioni con un modello sull'impatto dei dazi statunitensi, il Pil degli Stati Uniti si ridurrebbe dallo 0,8 all'1,4% entro il 2027. L'impatto negativo sull'Ue sarebbe inferiore a quello degli Stati Uniti, circa lo 0,2% del Pil. Se i dazi fossero confermati permanentemente le conseguenze economiche saranno negative del 3,1-3,6% per gli Usa e 0,5%-0,6% per l'Ue, l'1,2% per il Pil mondiale, mentre il commercio globale diminuirà del 7,7% tra tre anni". 🔗quotidiano.net

Dazi, Dombrovskis “Rischio crollo Pil globale del 7%” - I dazi “li consideriamo ingiustificati. Sarà un problema per la crescita economica sia in Europa sia negli Stati Uniti. E anche altri Paesi. C’è il rischio che si verifichi una frammentazione economica globale. Ci sono stime del Fmi secondo cui a medio termine il Pil globale scenderà del 7%. È come perdere il Pil complessivo della Germania e della Francia. L’impatto negativo è evidente”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il commissario Ue agli Affari economici Valdis Dombrovskis. 🔗unlimitednews.it

Malumori contro Trump sui dazi, il ministro del Tesoro Bessent medita l’addio. Ted Cruz: «Gli elettori ci massacreranno» - Il segretario del Tesoro americano, Scott Bessent, potrebbe dimettersi dopo l’annuncio dei dazi da parte di Donald Trump. Lo ha detto durante un’apparizione al Morning Joe di Msnbc, la conduttrice Stephanie Ruhle, secondo cui Bessent «sta cercando una via di fuga per provare ad arrivare alla Fed (Federal Reserve System, ndr), perché negli ultimi giorni si sta davvero danneggiando la sua credibilità e la sua storia sui mercati». 🔗open.online

