Dazi Apple lascia la Cina iPhone venduti negli Usa saranno prodotti in India

Apple prevede di spostare l'assemblaggio di tutti gli iPhone venduti negli Stati Uniti in India, già a partire dal prossimo anno, poiché la guerra commerciale del presidente Donald Trump costringe il gigante della tecnologia ad allontanarsi dalla Cina. Lo scrive il Financial times, citando fonti vicine al dossier.

