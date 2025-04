Daytona Beach bimbo rincorre il cane scappato in strada investito e ucciso da due auto

Daytona Beach, in Florida, dove un bambino di appena un anno ha perso la vita dopo essere stato investito da due auto. Tutto è accaduto nella serata del 23 aprile, nei pressi di North Halifax Avenue. Secondo la polizia, il piccolo sarebbe uscito di casa inseguendo il cane di famiglia, che era scappato per strada.Tragedia in Florida: investito da due auto mentre rincorreva l'animaleUna volta fuori, il bambino si è diretto verso la carreggiata in senso contrario al traffico, finendo prima sotto una Honda CR-V del 2003 e poi investito nuovamente da una Chevy Silverado del 2012. I soccorsi sono stati immediati, ma non c'è stato nulla da fare: il piccolo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.Al momento dell'incidente, il padre era nel giardino di casa, intento a lavorare su un impianto di irrigazione.

