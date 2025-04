David Suazo sul Cagliari Mister Nicolas sta facendo bene Ha portato ai rossoblu una cosa mai vista

David Suazo, ex attaccante del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra rossoblu David Suazo, ex calciatore del Cagliari, ha parlato a La Nuova Sardegna della stagione dei rossoblu. BULLISMO – «I ragazzi devono stare attenti perché è un fenomeno presente nelle nostre vite, l’importante è capire dove vi sono possibilità di emergere senza che gli . Calcionews24.com - David Suazo sul Cagliari: «Mister Nicolas sta facendo bene. Ha portato ai rossoblu una cosa mai vista» Leggi su Calcionews24.com , ex attaccante del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra, ex calciatore del, ha parlato a La Nuova Sardegna della stagione dei. BULLISMO – «I ragazzi devono stare attenti perché è un fenomeno presente nelle nostre vite, l’importante è capire dove vi sono possibilità di emergere senza che gli .

Su questo argomento da altre fonti

Suazo non ha dubbi: «Cagliari? Ho vissuto gli anni più belli della mia vita! Piccoli? Sono contento per lui. Sull’Inter…» - L’ex attaccante del Cagliari, David Suazo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul successo della Primavera, la squadra di Davide Nicola e non solo David Suazo è una figura leggendaria nella storia del Cagliari, avendo segnato ben 102 reti in 275 partite totali con il club sardo. Recentemente, il giocatore honduregno è stato ospite della trasmissione Videolina […] 🔗calcionews24.com

Suazo non ha dubbi: «Contro l’Inter il Cagliari ha fatto tutto quello poteva» - di RedazioneSuazo, ex di Inter e Cagliari, ha parlato proprio della sfida di campionato tra queste due squadre terminata con il successo dei nerazzurri Suazo, ex attaccante di Inter e Cagliari, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Cagliarinews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sulla sfida di campionato tra le sue due ex squadre terminata con il successo nerazzurro. INTER-CAGLIARI – «Sono quelle partite che non vuoi mai vedere perché comunque vada fine ti senti un po’ male (è un doppio ex n. 🔗internews24.com

Ornella Muti riceverà il David Speciale 2025: “Diva che ha reso il cinema italiano indimenticabile” - A condurre la serata, una coppia inedita: Elena Sofia Ricci e Mika.“Attrice e diva capace di attraversare il miglior cinema italiano e arrivare al successo internazionale”, così la definisce Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano. L'articolo Ornella Muti riceverà il David Speciale 2025: “Diva che ha reso il cinema italiano indimenticabile” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Suazo: Inter-Cagliari ha rispecchiato l’andazzo del campionato: i nerazzurri sono i più forti della Serie A; Suazo: «Da buon cagliaritano, ho Cagliari nel cuore» -; Cagliari, senti Suazo: “Una strana estate, ma con Strootman e Keita la squadra è più forte”; Zola, il tocco di classe. 🔗Su questo argomento da altre fonti

David Suazo sul Cagliari: «Mister Nicolas sta facendo bene. Ha portato ai rossoblu una cosa mai vista» - David Suazo, ex attaccante del Cagliari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla squadra rossoblu David Suazo, ex calciatore del Cagliari, ha parlato a La Nuova Sardegna della stagione dei ro ... 🔗calcionews24.com

Suazo: «Il Cagliari sta cercando di lottare per la salvezza e quei 5 punti di vantaggio sono importanti. Sul bullismo…» - David Suazo, l’ex attaccante rossoblù si è espresso sul momento del Cagliari in campionato dopo le due sconfitte consecutive David Suazo, ex calciatore del Cagliari, è stato testimonial di una manifes ... 🔗cagliarinews24.com

Suazo: «Primavera? Faccio i complimenti al Cagliari e a mister Pisacane! Questo trofeo rimarrà nella storia perché…» - David Suazo, ex attaccante del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni su varie tematiche tra cui la vittoria della Primavera di Pisacane David Suazo, ex attaccante di Cagliari e Inter, ha rilasci ... 🔗cagliarinews24.com