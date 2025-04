David Speciale a Pupi Avati Celebriamo un talento poliedrico

Pupi Avati (86 anni) riceverà il Premio alla Carriera nel corso della 70ª edizione dei David di Donatello. "L’Accademia del cinema italiano è onorata di consegnare il David alla Carriera a un talento poliedrico: regista, scrittore, sceneggiatore, musicista e produttore, in coppia inossidabile con il fratello Antonio – ha dichiarato la presidente e direttrice artistica, Piera Detassis –. Grande autore e affabulatore, ha raccontato il tempo perduto della provincia, con le sue pigrizie, le ferocie e gli spaventi, il soffio spaventoso dei mostri immaginati da ragazzo nelle campagne, ma anche la voglia di riscatto e lo slancio nell’inseguire i propri sogni".Creatore indiscusso del gotico padano con La casa delle finestre che ridono (’76), fino ai recenti Il signor Diavolo (2019) e L’orto americano (2024), Avati si è immerso con incanto e magia nell’autobiografia emiliana. Quotidiano.net - David Speciale a Pupi Avati: "Celebriamo un talento poliedrico" Leggi su Quotidiano.net Il regista(86 anni) riceverà il Premio alla Carriera nel corso della 70ª edizione deidi Donatello. "L’Accademia del cinema italiano è onorata di consegnare ilalla Carriera a un: regista, scrittore, sceneggiatore, musicista e produttore, in coppia inossidabile con il fratello Antonio – ha dichiarato la presidente e direttrice artistica, Piera Detassis –. Grande autore e affabulatore, ha raccontato il tempo perduto della provincia, con le sue pigrizie, le ferocie e gli spaventi, il soffio spaventoso dei mostri immaginati da ragazzo nelle campagne, ma anche la voglia di riscatto e lo slancio nell’inseguire i propri sogni".Creatore indiscusso del gotico padano con La casa delle finestre che ridono (’76), fino ai recenti Il signor Diavolo (2019) e L’orto americano (2024),si è immerso con incanto e magia nell’autobiografia emiliana.

A condurre la serata, una coppia inedita: Elena Sofia Ricci e Mika.“Attrice e diva capace di attraversare il miglior cinema italiano e arrivare al successo internazionale”, così la definisce Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano. L'articolo Ornella Muti riceverà il David Speciale 2025: “Diva che ha reso il cinema italiano indimenticabile” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Ornella Muti riceverà il David Speciale della 70ª edizione dei Premi David di Donatello L’attrice Ornella Muti riceverà il David Speciale nel corso della 70ª edizione dei Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà assegnato mercoledì 7 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat). 🔗cinefilos.it

Pupi Avati il 7 maggio riceverà il David di Donatello alla carriera in occasione della serata che si terrà su Rai 1. Tra coloro che glielo consegnerà ci sarà anche Elena Sofia Ricci che ha recitato, anni fa, diretta da lui L'articolo David di Donatello, Pupi Avati riceverà il Premio alla Carriera proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

