Danni per il ponte chiuso Dalla Regione 120mila euro

Dalla chiusura del ponte della Botte arriveranno 120mila euro Dalla Regione. E’ stato deciso ieri nella prima commissione del consiglio regionale che ha varato la "seconda variazione di bilancio introducendo un intervento mirato a supporto delle micro, piccole e medie imprese dei Comuni di Calcinaia e Vicopisano penalizzate dal calo di fatturato dovuto alla chiusura del ponte della Botte sull’Arno"."Un’opera necessaria per la sicurezza e la viabilità – commenta il consigliere regionale del Pd Andrea Pieroni, ex presidente della Provincia di Pisa – Ma che ha generato ricadute negative su alcune attività economiche del territorio, anche alla luce del prolungarsi dei lavori. Con questo stanziamento di 120mila euro, la Regione sostiene il tessuto produttivo e commerciale, aiutando chi ha subito direttamente le conseguenze degli interventi infrastrutturali". Lanazione.it - Danni per il ponte chiuso. Dalla Regione 120mila euro Leggi su Lanazione.it CALCINAIA-VICOPISANO Alle micro, piccole e medie imprese di Calcinaia e Vicopisano danneggiatechiusura deldella Botte arriveranno. E’ stato deciso ieri nella prima commissione del consiglio regionale che ha varato la "seconda variazione di bilancio introducendo un intervento mirato a supporto delle micro, piccole e medie imprese dei Comuni di Calcinaia e Vicopisano penalizzate dal calo di fatturato dovuto alla chiusura deldella Botte sull’Arno"."Un’opera necessaria per la sicurezza e la viabilità – commenta il consigliere regionale del Pd Andrea Pieroni, ex presidente della Provincia di Pisa – Ma che ha generato ricadute negative su alcune attività economiche del territorio, anche alla luce del prolungarsi dei lavori. Con questo stanziamento di, lasostiene il tessuto produttivo e commerciale, aiutando chi ha subito direttamente le conseguenze degli interventi infrastrutturali".

Maltempo di Pasquetta: allerta rossa in Emilia-Romagna e Lombardia, arancione in Veneto - Piogge e temporali, allerta gialla nel sud Sardegna; Maltempo in Piemonte. Anziano annega a Monteu da Po. Paesi evacuati e frane. La Regione chiede l'emergenza. E ora si attendono le piene; Maltempo, le strade ancora chiuse nel novarese e Vco.

