Daniele Silvetti contro il Governo Decisioni vaghe e incomprensibili Noi sindaci lasciati soli VIDEO

Daniele Silvetti scendendo dal palco e ha dedicato alla stampa qualche altro minuto del suo tempo per tornare sul tema delle fumose. Anconatoday.it - Daniele Silvetti contro il Governo: «Decisioni vaghe e incomprensibili. Noi sindaci lasciati soli» (VIDEO) Leggi su Anconatoday.it ANCONA – Terminato l'intervento della presidente provinciale dell’Anpi che ha concluso la serie di eventi dedicati al 25 aprile, questa mattina il primo cittadinoscendendo dal palco e ha dedicato alla stampa qualche altro minuto del suo tempo per tornare sul tema delle fumose.

Approfondimenti da altre fonti

Chi è Daniele De Martino, il neomelodico con il Rolex sconosciuto al fisco che canta contro i pentiti: blitz della guardia di finanza - “Un vecchio amico te lo dice con il cuore, sei infame e non vali più niente, te lo dico con i sentimenti. Si nu pentito, ci hai traditi”. Chi è Daniele De Martino, il neomelodico con il Rolex sconosciuto al fisco che canta contro i pentiti: blitz della guardia di finanza (FACEBOOK FOTO) – Notizie.comCantava così qualche anno fa Daniele De Martino, al secolo Agostino Galluzzo di 30 anni. L’artista neomelodico palermitano è stato colpito questa mattina da un blitz della guardia di finanza. 🔗notizie.com

Incidente a Taormina, Daniele Catanzaro perde il controllo dello scooter e si schianta contro un muro: morto a 47 anni - Un tragico incidente si è verificato nella serata di ieri lungo via Pirandello, a Taormina. La vittima è Daniele Catanzaro, un uomo di 47 anni residente a Giardini Naxos.Leggi anche: Terribile incidente in scooter: Asia muore a solo 16 anni: “Quell’ultimo gesto…” La dinamica dell’incidente Stando alle prime ricostruzioni, Catanzaro stava percorrendo la strada a bordo di uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo, finendo per schiantarsi contro un muro. 🔗thesocialpost.it

Il figlio arrestato, l?assessora resta in giunta: il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti: «Ci vediamo lunedì». Lei: «Faccio ciò che dici tu» - ANCONA Il dramma di una madre. Il peso del riverbero politico. Una vicenda estremamente delicata che, inevitabilmente, è diventata di dominio pubblico. Uno tsunami emotivo ha travolto... 🔗corriereadriatico.it

Daniele Silvetti contro il Governo: «Decisioni vaghe e incomprensibili. Noi sindaci lasciati soli» (VIDEO); Silvetti omaggia il Papa. E infuria la polemica sul 25 aprile dimezzato; Silvetti: “Su concessioni marittime disponibili a redigere ‘bandi-tipo’ con il Ministero”; Anna Maria Bertini si è dimemessa. Marta Paraventi nuova assessora alla cultura. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Daniele Silvetti contro il Governo: «Decisioni vaghe e incomprensibili. Noi sindaci lasciati soli» (VIDEO) - Il primo cittadino di Ancona ha preso posizione contro le limitazioni imposte alla Festa della Liberazione dal Cdm. Un provvedimento deciso a seguito del lutto nazionale proclamato a seguito della mor ... 🔗anconatoday.it

Silvetti omaggia il Papa. E infuria la polemica sul 25 aprile "dimezzato" - "Nonostante il pericolo: donne partigiane della Resistenza anconetana", in programma ieri, e il concerto del 25 Aprile al Teatro delle Muse in cartellone per domani. Sono due degli eventi cancellati ( ... 🔗msn.com

Il sindaco Daniele Silvetti: «E per quanti altri anni ci terremo il Savoia in centro? Va trovata subito una soluzione» - Daniele Silvetti, sindaco di Ancona: lo stop ai lavori del Benincasa significherà una permanenza più lunga degli studenti nell’ex Savoia di via Vecchini. «È un problema. Noi davamo per scontato che ... 🔗corriereadriatico.it