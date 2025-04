Daniela Marzulli chi è la moglie di Martin Castrogiovanni Un amore nato a caso da una videochiamata

Daniela Marzulli è una bellissima donna che è riuscita a catturare il cuore del grande rugbista. Martin Castrogiovanni ha conosciuto la moglie per caso e l'ha sposata l'anno successivo, dopo aver capito che non sarebbe potuta essere nessun'altra se non lei. La moglie di Martin Castrogiovanni ha conosciuto il campione di rugby per caso, con una videochiamata arrivata davvero in maniera fortunosa. "Ci siamo conosciuti in maniera bizzarra, un amico ha fatto una videochiamata in cui mi sono trovata e l'indomani mi sono trovato un messaggio di lui" ha raccontato. I due si sono visti dunque attraverso uno schermo per la prima volta ma il loro incontro, seppur virtuale, sembra aver colpito entrambi, tanto che tutti e due hanno deciso di continuare la conoscenza, o meglio, di iniziarla. Sono passati però alcuni mesi da quella chiamata prima del primo incontro dal vivo, che è arrivato dopo diversi mesi di messaggi e chiamate.

Martin Castrogiovanni, chi sono la moglie Daniela Marzulli e l'ex Giulia Candiago - Daniela Marzulli è la moglie del rugbista Martin Castrogiovanni. Di lei sappiamo che stanno insieme da tanto tempo e che e sono anche convolati a nozze proprio da poco. La donna che gli ha fatto completamente perdere la testa si chiama Daniela Marzulli, ha 43 anni addetta alle vendite della casa di moda Fendi. E' bionda, vitale ed energica, ha conosciuto l'ex rugbista lo scorso anno proprio durante una cena con amici in comune.

