Dalle discriminazioni alla crisi climatica un corteo dedicato a 80 anni di Resistenze

anni dalla Liberazione, celebriamo la lotta che le nostre antenate partigiane hanno messo in campo per contrastare il nazifascismo". E' una nota proveniente dal Centro sociale 'La Resistenza', Ferrara per la Palestina, Collettivo 25s, Ferrara Transfemm, 'Out!', Link e Sessfem a.

PISTOIA Schizofrenici, talvolta negazionisti. Ma peggio di tutto poco o niente consapevoli. Al punto che del disastro climatico ci rassegniamo ad esserne indifferenti spettatori. Brutta faccenda se gli scenari puntano dritti all’irreversibile. La penna e la matita sono di Roberto Grossi, il risultato si chiama "La grande rimozione" (Coconino Press, 2024) racconto a fumetti di una storia senza età: la crisi climatica, una minaccia che ci vive accanto e che fingiamo di non vedere. 🔗lanazione.it

È stato il peggior disastro che abbia mai colpito il Paese, il più grande incendio della sua storia e ora la Corea del Sud, con tutta la sua cenere, ci deve fare i conti. Gli incendi divampati il 21 marzo scorso, rimasti indomabili per giorni, hanno divorato 40mila ettari di terreno; seimila gli edifici in macerie a Uiseong, Sancheong, Andong e Ulsan. Distrutto il tempio di Gounsa e altri trenta siti culturali. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato e i fenomeni estremi sono costati la vita a 335 persone. I dati dell'ultima edizione dell'European State of the Climate 🔗wired.it

