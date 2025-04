Dalla Juve al Napoli arriva il bomber a metà prezzo

Dalla Juve al Napoli, novità improvvisa per il calciomercato estivo: arriva il bomber a metà prezzo, che affareEppur si muove. La stagione calcistica è nella fase cruciale, in ballo ci sono gli obiettivi più importanti, dallo scudetto alla Champions. Eppure, nonostante il campo richieda particolare attenzione, il calciomercato inizia già a prendersi la scena.Lo fa con le società che devono scegliere gli allenatori del futuro, ma anche con la pianificazione dei primi acquisti. Un aspetto che fa intrecciare il destino di Juventus e Napoli: unite dal nome di Antonio Conte che potrebbe lasciare gli azzurri proprio per far ritorno in bianconero, ma anche Dalla necessità di trovare un bomber della prossima stagione. Qui le strade si intersecano ancora di più visto che la Juve ha messo nel mirino Victor Osimhen.

Dal Napoli alla Juve: arriva a Torino con Conte - Il tecnico sembra aver detto definitivamente addio ai partenopei. Per lui si apre la possibilità di un passaggio in bianconero con un fedelissimo L’avventura di Conte al Napoli può considerarsi terminata. Le parole dette in conferenza stampa rappresentano una sorta di conferma del fatto che non ci sono più le condizioni per continuare. Una rottura improvvisa che riaccende la possibilità di vederlo sulla panchina della Juventus la prossima stagione. 🔗calciomercato.it

Conte non ha garantito la sua permanenza al Napoli, ma Tudor farà di tutto per allontanarlo dalla Juve (Repubblica) - Su Repubblica i piani della Juventus per l’allenatore del futuro. Secondo quanto scrive il quotidiano, Igor Tudor sta provando a conquistarsi la conferma e così allontana lo spettro di Conte da Torino. Il croato ha anche smussato quegli angoli del carattere più duri e sembra funzionare con la squadra. Leggi anche: Juventus, Reja: «Adesso con Tudor i giocatori vengono valorizzati per quelle che sono le loro caratteristiche» Tudor in tre settimane ha quasi convinto la Juventus Su Repubblica si legge: Alla Juve sono contenti di lui, finanche un po’ sorpresi (in positivo). 🔗ilnapolista.it

Conceicao Juve, Mondiale per Club o non Mondiale per Club? Arriva l’indiscrezione che risolve il “dilemma”! La notizia fa sperare! - di Redazione JuventusNews24Conceicao Juve: l’esterno portoghese in forza alla Juve potrebbe giocare il Mondiale per Club, nonostante il mancato riscatto? Arriva la risposta! L’acquisto definitivo di Francisco Conceicao dal Porto da parte della Juve sembra essere sembra più distante. Questa notizia, però, non dovrebbe mettere a rischio il completamento della sua stagione in bianconero, che si concluderà con il Mondiale per Club. 🔗juventusnews24.com

La Juve ha deciso, nuovo bomber dalla Serie A: arriva per 25 milioni - Krstovic piace e non poco pure a Napoli ed Inter che nelle ultime settimane si sono interessate a lui. Occhio, infine, anche al Genoa che avrebbe pronta una proposta da circa 15 milioni di euro: il ... 🔗calcionow.it

Juve, nuovo sgarbo di Giuntoli: a Napoli gridano già al tradimento - La Juventus programma il calciomercato estivo e tra i primi nomi sul taccuino di Giuntoli c’è un calciatore molto caro ai tifosi del Napoli. La stagione si avvicina alla fase decisiva, ma come spesso ... 🔗informazione.it

Calciomercato Juventus, lotta serrata con Napoli e Inter per lui: tutti pazzi per il bomber - Pantaleo Corvino ha richiesto circa 25 milioni di euro per far partire il suo attaccante. La Juventus, dalla sua, ha la carta Adzic da giocarsi: il dirigente della squadra pugliese preleverebbe ... 🔗jmania.it