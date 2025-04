Dalla Cenerentola al Barbiere di Siviglia Duecento ragazzi in lizza Il futuro è loro

Duecento giovani talenti provenienti da tutto il mondo stanno partecipando, in più giorni, alle audizioni che si stanno svolgendo al Teatro Comunale Abbado di Ferrara per le nuove produzioni liriche de La Cenerentola e Il Barbiere di Siviglia. Le audizioni proseguiranno il 28 aprile prossimo, quarto e ultimo giorno. Il Maestro Leone Magiera curerà personalmente la preparazione dei giovani artisti che debutteranno nelle produzioni delle due opere di Rossini in programma per il 2026 e il 2027, coprodotte dal Teatro Comunale di Ferrara e dal Teatro del Giglio di Lucca. Ilrestodelcarlino.it - Dalla Cenerentola al Barbiere di Siviglia: "Duecento ragazzi in lizza. Il futuro è loro" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il teatro, da ragione di vita a mestiere di una vita. Tanti giovani ci credono e tentano questa strada non certo facile. Passione ed entusiasmo, gli ingredienti per riuscire a conquistare il palco. Ingredienti che devono andare di pari passo con la preparazione ed anche con una bella dose di fortuna. Potremmo dire, essere al posto giusto nel momento giusto.giovani talenti provenienti da tutto il mondo stanno partecipando, in più giorni, alle audizioni che si stanno svolgendo al Teatro Comunale Abbado di Ferrara per le nuove produzioni liriche de Lae Ildi. Le audizioni proseguiranno il 28 aprile prossimo, quarto e ultimo giorno. Il Maestro Leone Magiera curerà personalmente la preparazione dei giovani artisti che debutteranno nelle produzioni delle due opere di Rossini in programma per il 2026 e il 2027, coprodotte dal Teatro Comunale di Ferrara e dal Teatro del Giglio di Lucca.

