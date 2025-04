Dal Viola Park al teatro la scia di furti di un ragazzo fiorentino 39 colpi in due anni

Firenze, 25 aprile 2025 – Trentanove furti messi a segno in circa due anni. Tutti riusciti, senza mai essere colto in flagranza. Dal Viola Park, ai camerini del teatro Cartiere Carrara, fino alle palestre della città e agli spogliatoi della scuola 'Gobetti Volta'. I colpi che portano tutti la stessa firma di un giovane fiorentino, classe 2001, per il quale ieri, davanti al giudice del tribunale di Firenze, il pm Francesco Sottosanti ha chiesto la misura cautelare in carcere. Il ragazzo è accusato di aver trafugato portafogli, cellulari, pc e oggetti preziosi, oltre ad aver usato indebitamente delle carte di credito rubate. Una scia di furti che hanno lasciato comunque delle tracce. Gli inquirenti sono infatti risaliti al giovane grazie alle tante immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso nei suoi blitz criminali.

